Известен первый кандидат на увольнение среди тренеров УПЛ

Прошло лишь два тура чемпионата

Иван Федык / фото - FootBoom

Главный тренер «Руха» Иван Федык может быть уволен из команды спустя два тура украинской Премьер лиги, сообщает ведущий «ТаТоТаке» Андрей Сенькив.

Как сообщает источник, 34-летний коуч уже не будет руководить командой в следующем матче против «Вереса», который состоится 7 августа.

В первом туре УПЛ «Рух» уступил новичкам чемпионата «Металлисту 1925», а в следующем матче снова не смог зацепиться за очки, проиграв «Вересу».

Уже есть кандидатура на замену специалисту – экс-наставник львовской команды Леонид Кучук, который возглавлял «Рух» в 2019-м году.

Напомним, ранее Федык обвинил в проигрыше «Ворскле» молодых игроков.