Наставник «Колоса» рассказал, почему игра с «Вересом» получилась скучной
Известен первый соперник «Колоса» в Лиге конференций
Подопечным Руслана Костышина предстоит вылет в Караганду
19:31
Руслан Костышин / Фото: Колос
Коваливский «Колос» в 3-й квалификационном раунде Лиги конференций сыграет против «Шахтера» из Караганды.
Казахстанский коллектив после выездного поражения (0:1) дома обыграл «Стяуа» из Бухареста со счетом 2:1. Затем в серии пенальти «Шахтер» выиграл серию пенальти – 5:3.
Напомним, ранее «Колос» неубедительной начал сезон в чемпионате Украины.
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