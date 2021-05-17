Известен тренер, который может заменить Де Дзерби в «Сассуоло»

Сейчас Винченцо Итальяно тренирует «Специю»

Винченцо Итальяно / фото - Getty Images

Главный тренер «Специи» Винченцо Итальяно может заменить Роберто Де Дзерби в «Сассуоло». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Итальяно вывел «Специю» в Серию А и помог ей удержаться в элите. За тур до окончания сезона команда занимает 15-е место в турнирной таблице национального первенства.

Контракт Итальяно со «Специей» рассчитан до июня 2022 года. Тренером также интересуется «Наполи».

Напомним, источник назвал зарплату Де Дзерби в «Шахтере» с бонусами.