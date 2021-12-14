Какие ошибки допустил UEFA при жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов
Известна дата, когда определятся соперники сборной Украины в Лиге наций
«Сине желтые» попали в первую корзину своей группы
14 декабря 13:03
Фото - УАФ
Жеребьевка Лиги наций-22/23 состоится в швейцарском Ньоне 16 декабря. Об этом сообщает пресс-служба UEFA.
Сборная Украины попала в первую корзину группы B. «Сине-желтым» точно не смогут попасться старые знакомые из Швеции и Боснии и Герцеговины, а также команда Исландии. Из других корзин подопечным Александра Петракова не может выпасть Россия.
Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия.
Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия.
Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения.
Напомним, чемпионом второго сезона Лиги наций стала сборная Франции.
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