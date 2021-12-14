Известна дата, когда определятся соперники сборной Украины в Лиге наций

«Сине желтые» попали в первую корзину своей группы

Фото - УАФ

Жеребьевка Лиги наций-22/23 состоится в швейцарском Ньоне 16 декабря. Об этом сообщает пресс-служба UEFA.

Сборная Украины попала в первую корзину группы B. «Сине-желтым» точно не смогут попасться старые знакомые из Швеции и Боснии и Герцеговины, а также команда Исландии. Из других корзин подопечным Александра Петракова не может выпасть Россия.

Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия.

Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия.

Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения.

Напомним, чемпионом второго сезона Лиги наций стала сборная Франции.