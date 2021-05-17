Стала известна дата выхода «Динамо» из отпуска

Для «бело-синих» сезон завершился триумфом в финале Кубка Украины

Динамо / фото - Динамомания

Пресс-служба столичного «Динамо» назвала дату выхода команды из отпуска, в который киевляне отправилась после победы в финале Кубка Украины.

Команда вернется к тренировкам 22 июня. В этот график могут быть внесены корректировки, в зависимости от назначения даты матча за Суперкубок Украины, в котором «Динамо» встретится с «Шахтером».

Стоит отметить, что 13 игроков «Динамо» уже вернулись к тренировкам и пребывают в расположении сборной Украины, где готовятся к Евро-2020.

Напомним, Украине на Евро-2020 не помогут 2 полузащитника «Динамо».