Обидчик «Динамо» забил уже 23 мяча в Ла Лиге. Это семилетний рекорд среди испанских форвардов
Стала известна дата выхода «Динамо» из отпуска
Для «бело-синих» сезон завершился триумфом в финале Кубка Украины
17 мая 15:52
Динамо / фото - Динамомания
Пресс-служба столичного «Динамо» назвала дату выхода команды из отпуска, в который киевляне отправилась после победы в финале Кубка Украины.
Команда вернется к тренировкам 22 июня. В этот график могут быть внесены корректировки, в зависимости от назначения даты матча за Суперкубок Украины, в котором «Динамо» встретится с «Шахтером».
Стоит отметить, что 13 игроков «Динамо» уже вернулись к тренировкам и пребывают в расположении сборной Украины, где готовятся к Евро-2020.
Напомним, Украине на Евро-2020 не помогут 2 полузащитника «Динамо».
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