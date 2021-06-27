Тренер Чехии рассказал, за счет чего команда может добиться успеха с Нидерландами
Известна первая пара 1/4 финала Евро-2020
В четвертьфинале сыграют неожиданные команды
Фото: twitter.com/EURO2020
На Евро-2020 определилась первая пара 1/4 финала турнира.
Вчера Дания вышла в четвертьфинал, разгромив Уэльс (4:0). Днем позже сенсацию устроила Чехия, обыграв Нидерланды (2:0).
Еще один участник 1/4 финала Италия ждет в соперниках победителя пары Бельгия – Португалия.
Матч Дания – Чехия состоится уже в субботу, 3 июля в 19:00. Остальные пары определятся позже.
Комментарии 0