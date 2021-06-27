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Известна первая пара 1/4 финала Евро-2020

В четвертьфинале сыграют неожиданные команды
Футбол Евро-2020
21:25
Известна первая пара 1/4 финала Евро-2020
Фото: twitter.com/EURO2020

На Евро-2020 определилась первая пара 1/4 финала турнира.

Вчера Дания вышла в четвертьфинал, разгромив Уэльс (4:0). Днем позже сенсацию устроила Чехия, обыграв Нидерланды (2:0).

Еще один участник 1/4 финала Италия ждет в соперниках победителя пары Бельгия – Португалия.

Матч Дания – Чехия состоится уже в субботу, 3 июля в 19:00. Остальные пары определятся позже.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Дании (футбол) сборная Чехии (футбол)

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