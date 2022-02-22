Официально. Экс-капитан «Динамо» подписал контракт с «Черноморцем»
Известно, где «Динамо» проведет все домашние матчи второй половины сезона в УПЛ
Ранее различные источники сообщали о том, что матчи пройдут на «Динамо» им. Лобановского
Фото: Динамо Киев
По информации Телеграм-канала Динамо Киев Inside, оставшиеся в сезоне домашние матчи киевское «Динамо» проведет на НСК «Олимпийский».
«17 марта в матче 22 тура киевское «Динамо» примет в домашнем матче «Металлист 1925». И матч состоится на НСК «Олимпийский», как и все оставшиеся домашние игры с «Рухом», ФК «Львов», «Мариуполем» и «Черноморцем».
Напомним, ранее были названы условия, при которых матч «Десна» – «Динамо» состоится в Чернигове.
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