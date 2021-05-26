Леоненко: «В травме Каргбо виноват он сам»
Известно, когда Каргбо вернется к тренировкам с «Динамо»
Бельгийский форвард восстанавливается после тяжелого перелома ноги
Ибрагим Каргбо / фото - Динамо
Бельгийский нападающий киевского «Динамо» Ибрагим Каргбо, выступавший в прошлом сезоне на правах аренды за «Олимпик», восстанавливается после сложного перелома ноги.
Агент игрока Дмитрий Селюк рассказал, как проходит восстановление футболиста, и когда ждать
«Он сильный парень, уверен, восстановится быстро и снова будет играть. В июле, надеюсь, он уже сможет приступить к тренировкам, а возвращение на поле стоит ожидать в августе».
Каргбо перешел в киевское «Динамо» в 2019 году, подписав контракт с украинским клубом на три с половиной года.
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