Известно, когда Каргбо вернется к тренировкам с «Динамо»

Бельгийский форвард восстанавливается после тяжелого перелома ноги

Ибрагим Каргбо / фото - Динамо

Бельгийский нападающий киевского «Динамо» Ибрагим Каргбо, выступавший в прошлом сезоне на правах аренды за «Олимпик», восстанавливается после сложного перелома ноги.

Агент игрока Дмитрий Селюк рассказал, как проходит восстановление футболиста, и когда ждать

«Он сильный парень, уверен, восстановится быстро и снова будет играть. В июле, надеюсь, он уже сможет приступить к тренировкам, а возвращение на поле стоит ожидать в августе».

Каргбо перешел в киевское «Динамо» в 2019 году, подписав контракт с украинским клубом на три с половиной года.

Напомним, по просьбе Луческу «Динамо» купило новый автобус.