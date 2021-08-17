Известно, когда Модрич покинет сборную

Хорват поможет национальной команде в Катаре





Лука Модрич / ФОТО: Чемпионат

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич завершит карьеру в сборной после чемпионата мира-2022 в Катаре. Об этом сообщило издание Marca.



На текущий момент владелец Золотого мяча-2018 имеет 142 матча за национальную сборную и 18 забитых мяча.

Отметим, что ранее после вылета сборной с ЧЕ-2020 заявил о завершении карьеры в сборной. Но, очевидно, после отпуска 35-летний хорват передумал и решил остаться.