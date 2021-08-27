Известно, когда состоится матч сборной Украины против Чехии

Петраков проведет первый контрольный поединок во главе «сине-желтых»

Фото - УНИАН

Сборные Украины и Чехии проведут товарищеский матч. Он состоится в Пльзени на стадионе «Дусан Арена».

Стартовый свисток встречи прозвучит 8 сентября в 21:45 по Киеву. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Также в сентябре Украина сыграет против Казахстана на выезде и с Францией дома. Поединки отбора на чемпионат мира-2022 состоятся 1 и 4 числа соответственно.

Ранее сообщалось, что И. О. главного тренера «сине-желтых» Александр Петраков до сих пор не подписал контракт с УАФ.