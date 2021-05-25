По просьбе Луческу «Динамо» купило новый автобус
Известно когда состоится матч за Суперкубок
Через день начнется новый сезон УПЛ
Евгений Дикий / Фото: football24.ua
По информации исполнительного директора Украинской премьер-лиги Евгения Дикого, матч за Суперкубок между «Динамо» и «Шахтером» состоится 24 июля.
На текущий момент еще не определен город, где состоится матч, но в приоритете Киев и Одесса.
Также Дикий отметил, что 25 июля начнется новый сезон чемпионата Украины.
Напомним, легионером «Динамо» сейчас интересуются клубы из топ-чемпионатов.
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