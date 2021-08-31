Известно, кто заменит Костышина на посту главного тренера «Колоса»

Экс-рулевой стал вице-президентом клуба

Руслан Костышин / Фото: ФК Колос

1 сентября «Колос» возобновит подготовку к матчу 7-о тура УПЛ с «Мариуполем».



Руководство «Колоса» не ищет замену ушедшему в отставку главному тренеру Руслану Костышину, который принял предложение стать вице-президентом клуба. Обязанности главного тренера будет исполнять Сергей Кузнецов, который ранее входил в тренерский штаб Костышина.

Напомним, что после с 5-ю очками в пяти матчах «Колос» занимает 13-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Украины.