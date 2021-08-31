Суркис увеличит игрокам «Динамо» премиальные после 7:0 против «Колоса»
Известно, кто заменит Костышина на посту главного тренера «Колоса»
Экс-рулевой стал вице-президентом клуба
Руслан Костышин / Фото: ФК Колос
1 сентября «Колос» возобновит подготовку к матчу 7-о тура УПЛ с «Мариуполем».
Руководство «Колоса» не ищет замену ушедшему в отставку главному тренеру Руслану Костышину, который принял предложение стать вице-президентом клуба. Обязанности главного тренера будет исполнять Сергей Кузнецов, который ранее входил в тренерский штаб Костышина.
Напомним, что после с 5-ю очками в пяти матчах «Колос» занимает 13-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Украины.
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