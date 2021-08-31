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Известно, кто заменит Костышина на посту главного тренера «Колоса»

Экс-рулевой стал вице-президентом клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
13:56
Известно, кто заменит Костышина на посту главного тренера «Колоса»
Руслан Костышин / Фото: ФК Колос

1 сентября «Колос» возобновит подготовку к матчу 7-о тура УПЛ с «Мариуполем».

Руководство «Колоса» не ищет замену  ушедшему в отставку главному тренеру Руслану Костышину, который  принял предложение стать вице-президентом клуба. Обязанности главного тренера будет исполнять Сергей Кузнецов, который ранее входил в тренерский штаб Костышина.

Напомним, что после с 5-ю очками в пяти матчах «Колос» занимает 13-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Украины.

Источник: meta-ratings.com.ua Олег Шумейко-младший
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Колос Руслан Костышин

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