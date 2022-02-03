В «Динамо» вспышка коронавируса. Заболел руководитель клуба
Известно, на каких условиях «Динамо» отдаст «Вересу» экс-защитника «Шахтера»
Ранее молодой футболист выступал в Беларуси на правах аренды
Алан Аусси / Фото - Торпедо БелАЗ
Защитник «Динамо» Алан Аусси отправился в аренду «Вересу». Стали известны условия сделки.
Соглашение будет действовать до лета 2023 года. По его окончании у ровенчан будет право выкупа футболиста.
После 7 февраля будет принято решение по игрокам на просмотре в «Вересе». Это Эдвард Кобак и Игаль Брук. Больше зимой команда усиливаться не будет.Напомним, Аусси перешел в академию «Динамо» из «Шахтера» в 2018 году. На взрослом уровне выступал за жодинский «Торпедо-БЕЛАЗ»
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