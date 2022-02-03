Известно, на каких условиях «Динамо» отдаст «Вересу» экс-защитника «Шахтера»

Ранее молодой футболист выступал в Беларуси на правах аренды

Алан Аусси / Фото - Торпедо БелАЗ

Защитник «Динамо» Алан Аусси отправился в аренду «Вересу». Стали известны условия сделки.

Соглашение будет действовать до лета 2023 года. По его окончании у ровенчан будет право выкупа футболиста.

После 7 февраля будет принято решение по игрокам на просмотре в «Вересе». Это Эдвард Кобак и Игаль Брук. Больше зимой команда усиливаться не будет.