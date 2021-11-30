Известно, на сколько выбыл Неймар

Бразилец получил травму в матче с «Сент-Этьеном»

Неймар / Фото: пресс-служба ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар, получивший травму в матче с «Сент-Этьеном» (3:1), вернется на поле только в 2022 году.



Пресс-служба ПСЖ сообщила, что бразилец выбыл на срок от шести до восьми недель. В ближайшее время будет проведено еще один медосмотр, чтобы уточнить сроки восстановления.

Напомним, что в голосовании за «Золотой мяч» Неймар оказался вне топ-10, а награду в седьмой раз в карьере получил Лионель Месси.