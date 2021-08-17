Россиянин выйдет в основе «Монако» на матч против «Шахтера» с двумя украинцами
Известно, почему на матче с «Шахтером» отсутствует основной вратарь «Монако»
У футболиста проблемы со здоровьем
21:50
Александер Нюбель / Фото: Bavarian Football Works
Стала известна причина отсутствия в стартовом составе и заявке на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Шахтером» основного голкипера «Монако» Александера Нюбеля.
По информации от UEFA, у немецкого вратаря проблемы с желудком.
Вместо Нюбеля в старте «Монако» сыграет поляк Радослав Маевски.
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