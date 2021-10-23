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Известно, сколько болельщиков посетят матч «Ворскла» – «Шахтер» в Полтаве

Команда Максимова примет гранда украинского футбола
Футбол Украинская Премьер-лига
10:55
Известно, сколько болельщиков посетят матч «Ворскла» – «Шахтер» в Полтаве
Фото: Футбол 24

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак поделился ожиданиями от матча с «Шахтером» в 12-м туре УПЛ.

– Конечно, «Шахтер» – гранд. Но думаю, команда и тренерский штаб ждем на матче около 12-15 тысяч болельщиков. Мы с этим не соглашаемся. Посмотрим, как сложится игра. Но надеюсь, покажем хороший и содержательный футбол.

- «Ворскла» на 3-м месте – это закономерность?

– О закономерности можно говорить, если мы 5 лет подряд займем 3-е место в конце сезона. А пока это промежуточные результаты, которые сегодня устраивают.

Знаю, на что способна наша команда. Если все сложится так, как мы мечтаем – все будет хорошо.

- С Максимовым?

– Он всегда с нами. Думаю, команда будет чувствовать его дыхание как минимум. Есть тренерский штаб, футболисты, которые понимают всю ответственность. Надеемся, будет много болельщиков. Мы достаточно активно провели последние две недели, чтобы люди пришли. Все-таки это шанс побывать на стадионе в такие бурные времена


Онлайн трансляция матча «Ворскла» – «Шахтер».

Источник: footballua.tv Петр Приходько
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