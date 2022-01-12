Известно условие, при котором Влахович перейдет в «Арсенал»

Серб сменит клуб лишь летом

Душа Влахович / фото - ACF Fiorentina

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович покинет Флоренцию летом, сообщает Sky Sports.

21-летний серб не хочет уходить из клуба зимой, так как планирует помочь «фиалкам» побороться за место в еврокубках по итогам этой кампании.

В трансфере форварда крайне заинтересован «Арсенал», который ищет замену для Александра Ляказетта, чей контракт истекает этим летом, и Пьера-Эмерика Обамеянга, который из-за нарушения дисциплины был лишен капитанской повязки и исключен из состава команды.

Сам Влахович со следующего сезона хочет выступать за клуб, который играет в Лиге чемпионов, поэтому «канониры» смогут рассчитывать на его трансфер, если займут место в топ-4 АПЛ.

В сделку по сербу может войти хавбек Лукас Торрейра, который принадлежит «Арсеналу», но выступает на правах аренды за «Фиорентину».

В общей сложности, приобретение Влаховича обойдется желающим в 180 миллионов евро, включая зарплату нападающего. Им также интересуются «Манчестер Сити», «Ювентус» и «Милан».

Напомним, Влахович близок к рекорду Роналду.