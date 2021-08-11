Известно в какой форме будут играть «Динамо» и «Минай»

Киевляне и закарпатцы сыграют уже сегодня





11 августа киевское «Динамо» сыграет в 1-м туре чемпионата Украины против «Миная» в домашней форме. Об этом сообщила пресс-служба киевского клуба.



Утром в день игры на НСК «Олимпийский» было проведено традиционное совещание, где было утверждено, что «Динамо» выйдет на игру в домашнем комплекте бело-голубого цвета (голкипер – в серой экипировке). А «Минай» сыграет в темно-синей форме (вратарь будет играть в зеленом комплекте).

Онлайн трансляция матча «Динамо» – «Минай».

Видео трансляция матча «Динамо» – «Минай».