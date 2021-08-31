Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Известно, в какую сумму обошлось «Манчестер Юнайтед» возращение Роналду

«Ювентус» может получить неплохой бонус в случае удачного выступления португальца
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:14
Известно, в какую сумму обошлось «Манчестер Юнайтед» возращение Роналду
Криштиану Роналду / Фото: Goal

«Ювентус» на своем официальном сайте опубликовал финансовые детали перехода Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Бьянконери» на банковский счет в течение пяти лет поступит 15 миллионов евро. При достижении конкретных спортивных целей «красных дьяволов» и удачном выступлении форварда туринцы могут получить бонусы в размере 8 миллионов евро.

Напомним, что «Ювентус» трогательно попрощался с Криштиану.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Ювентус

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Роналду: «Мне не терпится сыграть на «Олд Траффорд» перед полным стадионом»
Роналду: «Мне не терпится сыграть на «Олд Траффорд» перед полным стадионом»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
11:57
Официально. Роналду подписал контракт с МЮ
Официально. Роналду подписал контракт с МЮ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
11:52
«Ювентус» красиво попрощался с Роналду
«Ювентус» красиво попрощался с Роналду
Футбол Серия А (Италия)
10:01
Стал известен главный мотив МЮ купить Роналду
Стал известен главный мотив МЮ купить Роналду
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:04
Роналду вместо возвращения в АПЛ мог оказаться в «Барселоне»
Роналду вместо возвращения в АПЛ мог оказаться в «Барселоне»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:01
Покупка Роналду заставит МЮ расстаться с одним из вингеров
Покупка Роналду заставит МЮ расстаться с одним из вингеров
Футбол Премьер-Лига (Англия)
30 августа 14:27

Новости: Футбол

На Супрягу претендует еще один клуб Серии А
На Супрягу претендует еще один клуб Серии А
Серия А (Италия)
12:38
Отбор на ЧМ-2022. Казахстан – Украина. Онлайн трансляция
Отбор на ЧМ-2022. Казахстан – Украина. Онлайн трансляция
Сборная Украины
12:31
Трубин: «Шахтер» будет бороться за выход из группы в ЛЧ»
Трубин: «Шахтер» будет бороться за выход из группы в ЛЧ»
Лига чемпионов UEFA
12:19
Шапаренко: «Знакомимся с требованиями Петракова и его виденьем футбола»
Шапаренко: «Знакомимся с требованиями Петракова и его виденьем футбола»
Сборная Украины
12:11
Роналду: «Мне не терпится сыграть на «Олд Траффорд» перед полным стадионом»
Роналду: «Мне не терпится сыграть на «Олд Траффорд» перед полным стадионом»
Премьер-Лига (Англия)
11:57
Как прошла первая тренировка сборной Украины в Казахстане
Как прошла первая тренировка сборной Украины в Казахстане
Сборная Украины
11:55
Официально. Роналду подписал контракт с МЮ
Официально. Роналду подписал контракт с МЮ
Премьер-Лига (Англия)
11:52
Экс-игрок сборной Украины: «Совсем скоро мы получим ответ на вопрос, правильным ли было назначение Петракова»
Экс-игрок сборной Украины: «Совсем скоро мы получим ответ на вопрос, правильным ли было назначение Петракова»
Сборная Украины
11:36
Полузащитник «Арсенала» в Instagram попросил клуб о трансфере
Полузащитник «Арсенала» в Instagram попросил клуб о трансфере
Премьер-Лига (Англия)
11:26
Все новости

Популярные новости

Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 22:45
35
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
История
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
Волейбол
26 августа 16:30
1
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 августа 13:24
23
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 11:00
6
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Бокс Профессиональный бокс
26 августа 18:21
«Эй, Джошуа, хорошего тебе дня!» Усик решил напомнить Энтони о себе
«Эй, Джошуа, хорошего тебе дня!» Усик решил напомнить Энтони о себе
Бокс Профессиональный бокс
28 августа 11:21
23
Все новости