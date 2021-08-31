«Ювентус» красиво попрощался с Роналду
Известно, в какую сумму обошлось «Манчестер Юнайтед» возращение Роналду
«Ювентус» может получить неплохой бонус в случае удачного выступления португальца
10:14
Криштиану Роналду / Фото: Goal
«Ювентус» на своем официальном сайте опубликовал финансовые детали перехода Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».
«Бьянконери» на банковский счет в течение пяти лет поступит 15 миллионов евро. При достижении конкретных спортивных целей «красных дьяволов» и удачном выступлении форварда туринцы могут получить бонусы в размере 8 миллионов евро.
Напомним, что «Ювентус» трогательно попрощался с Криштиану.
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