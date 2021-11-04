ПСЖ опроверг возможный уход Рамоса
Известно, во сколько ПСЖ обойдется расторжение контракта с Рамосом
На эти деньги можно купить половину игроков «Динамо»
18:59
Серхио Рамос / фото - MARCA
В Сети продолжают распространяться слухи, что защитник Серхио Рамос вскоре может покинуть ПСЖ.
Портал FourFourTwo заявляет, что расторжение контракта с Рамосом обойдется ПСЖ в крупную сумму. По информации, уход защитника будет стоить парижанам 20 миллионов фунтов (24 миллиона евро).
Рамос присоединился к ПСЖ на правах свободного агента этим летом, но пока так и не провел за свою новую команду ни одного матча.
Напомним, руководство ПСЖ всячески отрицает слухи об уходе Рамоса.
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