Известно, во сколько ПСЖ обойдется расторжение контракта с Рамосом

На эти деньги можно купить половину игроков «Динамо»

Серхио Рамос / фото - MARCA

В Сети продолжают распространяться слухи, что защитник Серхио Рамос вскоре может покинуть ПСЖ.

Портал FourFourTwo заявляет, что расторжение контракта с Рамосом обойдется ПСЖ в крупную сумму. По информации, уход защитника будет стоить парижанам 20 миллионов фунтов (24 миллиона евро).

Рамос присоединился к ПСЖ на правах свободного агента этим летом, но пока так и не провел за свою новую команду ни одного матча.

Напомним, руководство ПСЖ всячески отрицает слухи об уходе Рамоса.