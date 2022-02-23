Известное издание будет закрывать рекламу «Газпрома» на футболках «Шальке» слоганом «Свободу Украине»

В немецкой газете удивлены тому, что российская госкомпания до сих пор является спонсором клуба и UEFA

Фото - Bild

Известное немецкое издание Bild будет закрывать логотип «Газпрома» на футболках «Шальке» в газете и интернет-версии слоганом «Свободу Украине» до следующего сообщения. В качестве причины названа агрессия РФ по отношению к Украине.

Тяжело смириться с тем фактом, что мы должны смотреть рекламу «Газпрома» по телевизору под гимн Лиги чемпионов, когда путинские войска вторгаются в Украину. Мяч катится, рубль катится – а теперь катятся и танки. Триада ужасов! «Шальке» и UEFA пытаются вывернуться с помощью толстых пояснений. Как в девизе, мы не имеем никакого отношения к политике Путина. Это ложь. Диктаторы используют спорт в качестве хорошего фона для своих грязных дел – и не только после Олимпиады в Пекине. Футбольный мир не может оставаться безучастным, пока Путин готовит войну.

Журналисты призвали «Шальке» отказаться размещать логотип «Газпрома» на своих футболках. UEFA рекомендуют убрать рекламу российской государственной компании в продуктах, связанных с Лигой чемпионов.

Также Bild требует перенести финал турнира из Санкт-Петербурга.