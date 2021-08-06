Нагорняк дал свой прогноз на матч «Динамо» и «Зари»
Известны арбитры на матчи 3-го тура УПЛ, VAR снова не будет
Тур пройдет в 4 дня
6 августа 11:56
Анатолий Абдула / Фото: Twitter
Стали известны арбитры на матчи 3-го тура чемпионата Украины. Отметим, что VAR в этом туре снова не будет. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.
6 августа, пятница
«Металлист-1925» – «Черноморец» - Андрей Коваленко (Полтава)
7 августа, суббота
«Рух» – «Верес» - Александр Дердо (Черноморск)
«Днепр-1» – «Мариуполь» - Геннадий Серпутько (Одесса)
«Шахтер» – «Александрия» - Владимир Новохатный (Киев)
8 августа, воскресенье
«Заря» – «Динамо» - Анатолий Абдула (Харьков)
«Ворскла» – «Львов» - Александр Омельченко (Славянск)
9 августа, понедельник
«Десна» – «Ингулец» - Роман Блавацкий (Львов).