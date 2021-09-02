Известны имена арбитров матча Украина – Франция

Игру обслужит словенская бригада рефери

НСК Олимпийский / фото - delo

Стало известно, кто рассудит матч квалификации ЧМ-2022 между Украиной и Францией, сообщает официальный сайт UEFA.

На эту встречу назначили словенскую бригаду арбитров. Главным рефери матча будет Славко Винчич, ассистенты – Томаж Кланчник и Андраж Ковачич, 4-й судья – Раде Обренович.

Арбитр ВАР – Бастиан Данкерт (Германия), его помощник – Юре Прапротник (Словения).

Игра состоится уже в эту субботу, 4 сентября на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве.

Хавбек украинцев Александр Зинченко пропустит эту встречу из-за перебора желтых карточек. В составе французов также есть потери.