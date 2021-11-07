Ощущение, что Шевченко подписывает себе приговор. «Дженоа» упал в зону вылета Серии А
Известны имена двух помощников Шевченко в «Дженоа»
Тренер подпишет контракт с новым клубом уже в понедельник
11:51
Андрей Шевченко / Фото: Twitter
Стали известны имена двух ассистентов Андрея Шевченко в «Дженоа», сообщает ilgiornale.
По информации источника, помогать Шевченко в «Дженоа» будут Мауро Тассотти и Луиджи Ночентини. Ранее оба специалиста работали с Шевченко в сборной Украины.
Известно, что Шевченко подпишет контракт с «Дженоа» до 2024-го года. Все должно состояться в понедельник, 8-го ноября.
Ранее стало известно, что один из экс-помощников Шевченко не войдет в его штаб в «Дженоа».
Ощущение, что Шевченко подписывает себе приговор. «Дженоа» упал в зону вылета в Серии А.
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