Известны имена двух помощников Шевченко в «Дженоа»

Тренер подпишет контракт с новым клубом уже в понедельник

Андрей Шевченко / Фото: Twitter

Стали известны имена двух ассистентов Андрея Шевченко в «Дженоа», сообщает ilgiornale.

По информации источника, помогать Шевченко в «Дженоа» будут Мауро Тассотти и Луиджи Ночентини. Ранее оба специалиста работали с Шевченко в сборной Украины.

Известно, что Шевченко подпишет контракт с «Дженоа» до 2024-го года. Все должно состояться в понедельник, 8-го ноября.

Ранее стало известно, что один из экс-помощников Шевченко не войдет в его штаб в «Дженоа».

Ощущение, что Шевченко подписывает себе приговор. «Дженоа» упал в зону вылета в Серии А.