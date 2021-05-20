«Тоттенхэм» неожиданно уступил «Астон Вилле» в родных стенах
Известны имена кандидатов на пост главного тренера «Тоттенхэма»
Аллегри и Флика в списке нет
20 мая 18:54
Грэм Поттер / фото - Getty Images
Руководство «Тоттенхэма» рассматривает сразу четверых кандидатов на пост главного тренера команды.
Как сообщает The Athletic, в сферу интересов «шпор» входят: Грэм Поттер (главный тренер «Брайтона»), Эрик тен Хаг («Аякс»), Роберто Мартинес (сборная Бельгии) и Ральф Рангник (без клуба).
Напомним, Ханс-Дитер Флик и Массимилиано Аллегри отказали «шпорам».
Комментарии 0