Скрипник: «Прошлая игра с ЦСКА показала, что не всегда фаворит выходит победителем»
Известны претенденты на звание лучшего тренера месяца в УПЛ
В конкурсе участвуют 5 специалистов
Роберто Де Дзерби / фото - УПЛ
Пресс-служба УПЛ на своем официальном сайте запустила традиционное голосование за звание лучшего тренера прошедшего месяца.
По итогам всех матчей октября в список номинантов попали: Мирча Луческу («Динамо»), Роберто Де Дзерби («Шахтер»), Виктор Скрипник («Заря»), Юрий Максимов («Ворскла»), Валерий Кривенцов («Металлист 1925»).
Результаты голосования станут известны 9-го ноября.
Напомним, Виктор Скрипник стал лучшим тренером 13-го тура УПЛ.
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