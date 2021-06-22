Известны причины замены Малиновского в матче с Австрией

Можно выдохнуть, дело не в травме

Руслан Малиновский / фото - dynamo.kiev

Журналист Игорь Цыганык рассказал об игре хавбека сборной Украины Руслана Малиновского на этом Евро:

«Замена Малиновского в перерыве была абсолютно логичной. Тренерский штаб имеет к нему огромные претензии – по отношению, по игре, по ожиданиям от того, что он может и как играет».

Что конкретно не устраивает Андрея Шевченко, мы не знаем, но Руслану и правда стоит взяться за голову. Если команда все-таки попадет в плей-офф, то мастерство хавбека окажется нужным, как никогда.

Пройти дальше команда еще может, и для этого есть несколько раскладов.

Напомним, Малиновский сам прокомментировал свою игру.