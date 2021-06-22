Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Известны причины замены Малиновского в матче с Австрией

Можно выдохнуть, дело не в травме
Футбол Евро-2020
19:30
Известны причины замены Малиновского в матче с Австрией
Руслан Малиновский / фото - dynamo.kiev

Журналист Игорь Цыганык рассказал об игре хавбека сборной Украины Руслана Малиновского на этом Евро:

«Замена Малиновского в перерыве была абсолютно логичной. Тренерский штаб имеет к нему огромные претензии – по отношению, по игре, по ожиданиям от того, что он может и как играет».

Что конкретно не устраивает Андрея Шевченко, мы не знаем, но Руслану и правда стоит взяться за голову. Если команда все-таки попадет в плей-офф, то мастерство хавбека окажется нужным, как никогда.

Пройти дальше команда еще может, и для этого есть несколько раскладов.

Напомним, Малиновский сам прокомментировал свою игру.

Источник: Football Hub Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Украины (футбол) Руслан Малиновский

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Зинченко: «Нам нужно что-то менять в своей игре»
Зинченко: «Нам нужно что-то менять в своей игре»
Футбол Евро-2020
21:15
Сборная Украины останется в Бухаресте
Сборная Украины останется в Бухаресте
Футбол Евро-2020
20:40
Цыганык рассказал, какие игроки получили самые жесткие нагоняи от Шевченко
Цыганык рассказал, какие игроки получили самые жесткие нагоняи от Шевченко
Футбол Евро-2020
20:20
Заховайло: «Западные скауты теперь знают цену нашим игрокам»
Заховайло: «Западные скауты теперь знают цену нашим игрокам»
Футбол Евро-2020
19:55
Вице-президент УАФ – о поражении Украины: «Надо разбираться»
Вице-президент УАФ – о поражении Украины: «Надо разбираться»
Футбол Евро-2020
19:40
Цыганык: «Австрийцы нас просто переехали»
Цыганык: «Австрийцы нас просто переехали»
Футбол Евро-2020
19:11

Новости: Футбол

Зинченко: «Нам нужно что-то менять в своей игре»
Зинченко: «Нам нужно что-то менять в своей игре»
Евро-2020
21:15
«Динамо» может заплатить 500 тысяч долларов за лидера «Колоса»
«Динамо» может заплатить 500 тысяч долларов за лидера «Колоса»
Украинская Премьер-лига
21:10
Чалханоглу перешел из «Милана» в «Интер»
Чалханоглу перешел из «Милана» в «Интер»
Серия А (Италия)
20:50
Сборная Украины останется в Бухаресте
Сборная Украины останется в Бухаресте
Евро-2020
20:40
Жиру – о своей роли в сборной: «Дедушка еще живой»
Жиру – о своей роли в сборной: «Дедушка еще живой»
Евро-2020
20:30
Луис Энрике – об уходе из сборной Испании: «Вы что, шутите? Я думаю о продлении контракта»
Луис Энрике – об уходе из сборной Испании: «Вы что, шутите? Я думаю о продлении контракта»
Евро-2020
20:30
Цыганык рассказал, какие игроки получили самые жесткие нагоняи от Шевченко
Цыганык рассказал, какие игроки получили самые жесткие нагоняи от Шевченко
Евро-2020
20:20
«Манчестер Сити» может отказаться от трансфера Кейна и подождать год
«Манчестер Сити» может отказаться от трансфера Кейна и подождать год
Премьер-Лига (Англия)
20:10
Заховайло: «Западные скауты теперь знают цену нашим игрокам»
Заховайло: «Западные скауты теперь знают цену нашим игрокам»
Евро-2020
19:55
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
15
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Все новости