«Динамо» планирует арендовать лучшего бомбардира УПЛ
Известны три первых соперника «Динамо» в благотворительном турне в поддержку Украины
По игре с польским, турецким и румынским коллективами
Фото: ФК Динамо
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал sport.ro, с кем киевляне сыграют первые три благотворительных матча:
Мы начинаем тур по популяризации украинского клуба и футбола, чтобы привлечь внимание к тому, что происходит в Украине. Это важные гуманитарные матчи. Футболистам «Динамо» очень тяжело, но они профессионалы. Им пришлось забрать с собой семьи, они поселились в Бухаресте и прошли подготовку в Снагове.
Сейчас мы едем в Варшаву, где 12 апреля сыграем с «Легией». На следующий день мы отправимся в Турцию, чтобы сыграть против «Галатасарая». А потом вернемся в Бухарест на матч со «Стяуа». Мы проводим эти матчи для украинских детей и беженцев.
Напомним, что «Динамо» планирует арендовать Артема Довбыка.
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