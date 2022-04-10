Известны три первых соперника «Динамо» в благотворительном турне в поддержку Украины

Фото: ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал sport.ro, с кем киевляне сыграют первые три благотворительных матча:



Сейчас мы едем в Варшаву, где 12 апреля сыграем с «Легией». На следующий день мы отправимся в Турцию, чтобы сыграть против «Галатасарая». А потом вернемся в Бухарест на матч со «Стяуа». Мы проводим эти матчи для украинских детей и беженцев.