Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 6
Сейчас 2
Сегодня 9
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (6 событий из 37) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Окончен
17:00 Арсенал - Брайтон 1:2 Окончен
17:00 Саутгемптон - Челси 0:6 Окончен
19:30 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Бавария - Аугсбург 1:0 Окончен
16:30 Гройтер Фюрт - Боруссия Мёнхенгладбах 0:2 Окончен
Футбол (2 события из 3) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Страсбур - Лион 1:0 2-й тайм
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:30 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 1-й тайм
Футбол (9 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Окончен
18:30 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Бордо - Мец 3:1 Окончен
16:00 Анже - Лилль 1:1 Окончен
16:00 Монако - Труа 2:1 Окончен
20:00 Страсбур - Лион 1:0 2-й тайм
22:00 Марсель - Монпелье -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Бохум - Байер 0:0 Окончен
20:30 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 1-й тайм
Футбол (2 события из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Болонья - Сампдория -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Райо Вальекано - Валенсия -:- Запланирован
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
20:00
Вечер бокса. Артем Далакян - Саравут Таворнхам

Известны три первых соперника «Динамо» в благотворительном турне в поддержку Украины

По игре с польским, турецким и румынским коллективами
Футбол Украинская Премьер-лига
17:45
Известны три первых соперника «Динамо» в благотворительном турне в поддержку Украины
Фото: ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал sport.ro, с кем киевляне сыграют первые три благотворительных матча:

Мы начинаем тур по популяризации украинского клуба и футбола, чтобы привлечь внимание к тому, что происходит в Украине. Это важные гуманитарные матчи. Футболистам «Динамо» очень тяжело, но они профессионалы. Им пришлось забрать с собой семьи, они поселились в Бухаресте и прошли подготовку в Снагове.

Сейчас мы едем в Варшаву, где 12 апреля сыграем с «Легией». На следующий день мы отправимся в Турцию, чтобы сыграть против «Галатасарая». А потом вернемся в Бухарест на матч со «Стяуа». Мы проводим эти матчи для украинских детей и беженцев.

Напомним, что «Динамо» планирует арендовать Артема Довбыка.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Мирча Луческу Динамо Киев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Луческу: «UEFA не позволит «Динамо» сыграть благотворительные матчи с «Реалом» и «Барселоной»
Луческу: «UEFA не позволит «Динамо» сыграть благотворительные матчи с «Реалом» и «Барселоной»
Футбол Украинская Премьер-лига
19:50
Шевченко про обстрел оккупантами Краматорска: «Справжній геноцид українського народу!»
Шевченко про обстрел оккупантами Краматорска: «Справжній геноцид українського народу!»
Футбол В Европе
09 апреля 09:32
«Динамо» планирует арендовать лучшего бомбардира УПЛ
«Динамо» планирует арендовать лучшего бомбардира УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
09 апреля 09:20
«Динамо» договорилось о товарищеском матче с дортмундской «Боруссией»
«Динамо» договорилось о товарищеском матче с дортмундской «Боруссией»
Футбол Украинская Премьер-лига
08 апреля 23:30
В ближайшее время будет определен чемпион УПЛ – источник
В ближайшее время будет определен чемпион УПЛ – источник
Футбол Украинская Премьер-лига
08 апреля 23:20
«Динамо» U-19 проиграло «Спортингу» и покинуло юношескую ЛЧ
«Динамо» U-19 проиграло «Спортингу» и покинуло юношескую ЛЧ
Футбол Лига чемпионов UEFA
07 апреля 20:07

Новости: Футбол

Подарил улыбки и позитивные эмоции. Яремчук встретился с украинскими беженцами
Подарил улыбки и позитивные эмоции. Яремчук встретился с украинскими беженцами
Украинские легионеры
20:55
Луческу: «UEFA не позволит «Динамо» сыграть благотворительные матчи с «Реалом» и «Барселоной»
Луческу: «UEFA не позволит «Динамо» сыграть благотворительные матчи с «Реалом» и «Барселоной»
Украинская Премьер-лига
19:50
Известны три первых соперника «Динамо» в благотворительном турне в поддержку Украины
Известны три первых соперника «Динамо» в благотворительном турне в поддержку Украины
Украинская Премьер-лига
17:45
Степаненко: «После игры некоторые ребята плакали в раздевалке – эмоции зашкаливают»
Степаненко: «После игры некоторые ребята плакали в раздевалке – эмоции зашкаливают»
Украинская Премьер-лига
16:05
Не справился с эмоциями! Роналду разбил телефон болельщика
Не справился с эмоциями! Роналду разбил телефон болельщика
Премьер-Лига (Англия)
13:02
Во время матча чемпионата Польши фанаты развернули баннер с путиным перед повешением
Во время матча чемпионата Польши фанаты развернули баннер с путиным перед повешением
В Европе
09 апреля 23:06
Один из лучших в команде. Стала известна оценка Миколенко за матч против МЮ
Один из лучших в команде. Стала известна оценка Миколенко за матч против МЮ
Украинские легионеры
09 апреля 22:52
Без единого бразильца «Шахтер» проиграл в стартовом матче благотворительного турне
Без единого бразильца «Шахтер» проиграл в стартовом матче благотворительного турне
Украинская Премьер-лига
09 апреля 22:14
МЮ уступил «Эвертону», Миколенко отыграл весь матч
МЮ уступил «Эвертону», Миколенко отыграл весь матч
Украинские легионеры
09 апреля 21:54
Все новости

Популярные новости

Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 17:35
Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Бокс Профессиональный бокс
09 апреля 10:10
«Завершаю все комментарии в отношении военной агрессии в Украине». Усик в день церковного праздника начал подготовку к бою с Джошуа
«Завершаю все комментарии в отношении военной агрессии в Украине». Усик в день церковного праздника начал подготовку к бою с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
07 апреля 20:52
6
«Эти суки подписали ракету. Ад уже давно вас ждет!» Харлан после взрыва в Краматорске
«Эти суки подписали ракету. Ад уже давно вас ждет!» Харлан после взрыва в Краматорске
Фехтование
09 апреля 10:04
1
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 19:15
5
Беленюк: «Все, к чему прикасается русский мир, превращается в говно»
Беленюк: «Все, к чему прикасается русский мир, превращается в говно»
Борьба
08 апреля 09:35
Все новости