«Тоттенхэм» начал переговоры с Конте
Известны условия, при которых Антонио Конте согласится возглавить «Тоттенхэм»
Итальянец требует у лондонского клуба 3-летний контракт
08:59
Никло Скира / фото - Серия А
Известный футбольный инсайдер Никло Скира в своем Twitter опубликовал пост, в котором назвал обязательные условия, при которых Антонио Конте согласиться возглавить «Тоттенхэм».
Бывший тренер «Интера», «Челси» и «Ювентуса» требует у лондонского клуба 3-летний контракт с зарплатой 15 млн евро в год и гарантию покупки 3-4 топовых исполнителей в зимнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что Конте хочет сменить Оле-Гуннара Сульшера на посту тренера МЮ.
Комментарии 0