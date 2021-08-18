Павелко: «Петраков заслуженно получил единогласную поддержку исполкома»
Известный агент одобрил назначение Петракова в сборную Украины
Тренер подготовит команду к отборочным матчам ЧМ-2022
11:41
Александр Петраков / фото - dynamo.kiev
Именитый футбольный агент Вячеслав Заховайло на своей странице в Facebook прокомментировал назначение Александра Петракова на пост тренера сборной Украины:
«Поздравляю Александра Петракова с назначением на должность главного тренера сборной Украины. Петраков опытный тренер и как никто другой заслужил шанс проявить себя.
Наш «олд скул», на мой взгляд, ещё не сказал в современном футболе своего последнего слова. Вызвали на сбор Тараса Качарабу, и это заслуженно...
Так что буду рад увидеть нашу сборную восьмого сентября в Пльзени на матче с чехами».
Президент УАФ Андрей Павелко ранее объяснил, почему на этот пост назначили именно Петракова.
В распоряжение специалиста попал состав общей стоимостью в 200 миллионов евро. Самым дорогим игроком является Руслан Малиновский, которого оценивают в 30 миллионов евро.
Напомним, Петраков назвал свой потенциальный тренерский штаб.
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