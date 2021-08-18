Известный агент одобрил назначение Петракова в сборную Украины

Александр Петраков / фото - dynamo.kiev

Именитый футбольный агент Вячеслав Заховайло на своей странице в Facebook прокомментировал назначение Александра Петракова на пост тренера сборной Украины:

Наш «олд скул», на мой взгляд, ещё не сказал в современном футболе своего последнего слова. Вызвали на сбор Тараса Качарабу, и это заслуженно...

Так что буду рад увидеть нашу сборную восьмого сентября в Пльзени на матче с чехами».