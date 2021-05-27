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Известный агент: «Попов достиг уровня национальной команды»

Защитник дебютировал за сборную Украины в товарищеском матче с Бахрейном
Футбол Сборная Украины
22:34
Известный агент: «Попов достиг уровня национальной команды»
Фото - УАФ

Вадим Шаблий, агент защитника «Динамо» Дениса Попова, прокомментировал в своем Instagram дебют футболиста за сборную Украины в товарищеском матче против Бахрейна (1:1).

После успеха «Динамо» в чемпионате Украины несколько игроков получили вызовы в национальную сборную. Для них это одна из самых высоких оценок их работы в сезоне. Защитник «Динамо» Денис Попов уже дебютировал за сборную в матче против Бахрейна. С чем я его и поздравляю!

За его плечами юношеские сборные страны. И вот сейчас он достиг уровня национальной команды. Желаю Денису принести команде Андрея Шевченко много пользы. Удачи!

Ранее бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко оценил выступления форварда Артема Довбыка в поединке с Бахрейном.

Сергей Стаднюк
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Денис Попов Вадим Шаблий

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