Левченко: «Довбыку есть, куда расти. Он – будущее сборной Украины»
Известный агент: «Попов достиг уровня национальной команды»
Защитник дебютировал за сборную Украины в товарищеском матче с Бахрейном
22:34
Фото - УАФ
Вадим Шаблий, агент защитника «Динамо» Дениса Попова, прокомментировал в своем Instagram дебют футболиста за сборную Украины в товарищеском матче против Бахрейна (1:1).
После успеха «Динамо» в чемпионате Украины несколько игроков получили вызовы в национальную сборную. Для них это одна из самых высоких оценок их работы в сезоне. Защитник «Динамо» Денис Попов уже дебютировал за сборную в матче против Бахрейна. С чем я его и поздравляю!
За его плечами юношеские сборные страны. И вот сейчас он достиг уровня национальной команды. Желаю Денису принести команде Андрея Шевченко много пользы. Удачи!
Ранее бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко оценил выступления форварда Артема Довбыка в поединке с Бахрейном.
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