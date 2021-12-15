Известный агент считает, что Коваленко летом уйдет на повышение
Скаут Серии А Алекс Великих высказался о перспективах хавбека «Аталанты» Виктора Коваленко, выступающего на правах аренды за «Специю»:
«Виктор Коваленко считался на юношеском и молодежном уровне одним из самых талантливых игроков в Европе своего поколения. Его карьера на взрослом уровне в «Шахтере» шла в рабочем режиме, но без стабильности. Тем более, удивительно выглядел его неожиданный переход в «Аталанту» в последний день прошлого зимнего трансферного окна.
«Аталанта» Гасперини – не легкое испытание для молодого футболиста, до этого не игравшего не просто в других чемпионатах, кроме того, где вырос, но и в других клубах. На адаптацию, восстановление после травмы понадобилось время, но даже после возвращения в строй Коваленко не смог убедить Гасперини, что он готов помогать «Аталанте» здесь и сейчас.
Аренда в другой клуб Серии А выглядела логичной, а выбор именно «Специи» во многом обьяснялся степенью отношений с наставником лигурийского клуба: все-таки Мота доверяет Виктору, и во многом это доверие дает силы футболисту биться за место в основе.
Считаю, что у Коваленко есть основания рассматривать варианты полноценного перехода после лета. Сейчас ситуация и в «Аталанте», и в «Специи» такова, что Виктору нужно пользоваться моментом и доказывать в каждом матче свою профпригодность».
Украинец провел в составе «Специи» 12 матчей, в которых забил один гол и сделал два ассиста.
Танцующий с «волками». Коваленко – в топ-3 лучших игроков «Специи» в матче с «Ромой».
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