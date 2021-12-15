Известный агент считает, что Коваленко летом уйдет на повышение

Виктор Коваленко / фото - AC Spezia

Скаут Серии А Алекс Великих высказался о перспективах хавбека «Аталанты» Виктора Коваленко, выступающего на правах аренды за «Специю»:

«Аталанта» Гасперини – не легкое испытание для молодого футболиста, до этого не игравшего не просто в других чемпионатах, кроме того, где вырос, но и в других клубах. На адаптацию, восстановление после травмы понадобилось время, но даже после возвращения в строй Коваленко не смог убедить Гасперини, что он готов помогать «Аталанте» здесь и сейчас.

Аренда в другой клуб Серии А выглядела логичной, а выбор именно «Специи» во многом обьяснялся степенью отношений с наставником лигурийского клуба: все-таки Мота доверяет Виктору, и во многом это доверие дает силы футболисту биться за место в основе.

Считаю, что у Коваленко есть основания рассматривать варианты полноценного перехода после лета. Сейчас ситуация и в «Аталанте», и в «Специи» такова, что Виктору нужно пользоваться моментом и доказывать в каждом матче свою профпригодность».