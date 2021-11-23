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Известный английский тренер оконфузился в программе «Кто хочет стать миллионером»

Реднапп очень быстро покинул игру
Футбол Премьер-Лига (Англия)
23 ноября 19:22
Известный английский тренер оконфузился в программе «Кто хочет стать миллионером»
Харри Реднапп / Фото: Sky Sports

Известный английский тренер Харри Реднапп пришел на передачу «Кто хочет стать миллионером» и оконфузился.

Реднапп даже не добрался до первой несгораемой суммы и проиграл на отметке в 500 фунтов.

Реднапп не сумел ответить на вопрос: «Какой актер сыграл Джона Рэмбо в пяти фильмах?» даже после того, как взял подсказку 50 на 50. Реднапп покинул передачу ни с чем.

Ранее Реднапп сказал свое мнение о том, кто лучше – Украина или Россия

Петр Приходько
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Комментарии 1

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23 ноября 2021г. 22:05
Дубоголовая напичканая астероидами биомасса которая стала дипутатом в аналогичном шоу не могла назвать первую столицу укрожопии!
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