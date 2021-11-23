Известный английский тренер оконфузился в программе «Кто хочет стать миллионером»

Реднапп очень быстро покинул игру

Харри Реднапп / Фото: Sky Sports

Известный английский тренер Харри Реднапп пришел на передачу «Кто хочет стать миллионером» и оконфузился.

Реднапп даже не добрался до первой несгораемой суммы и проиграл на отметке в 500 фунтов.

Реднапп не сумел ответить на вопрос: «Какой актер сыграл Джона Рэмбо в пяти фильмах?» даже после того, как взял подсказку 50 на 50. Реднапп покинул передачу ни с чем.

Ранее Реднапп сказал свое мнение о том, кто лучше – Украина или Россия.