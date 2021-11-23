Реднапп: «Пытался узнать у Шевченко какие сюрпризы он приготовил Англии, но он ничего не выдал»
Известный английский тренер оконфузился в программе «Кто хочет стать миллионером»
Реднапп очень быстро покинул игру
23 ноября 19:22
Харри Реднапп / Фото: Sky Sports
Известный английский тренер Харри Реднапп пришел на передачу «Кто хочет стать миллионером» и оконфузился.
Реднапп даже не добрался до первой несгораемой суммы и проиграл на отметке в 500 фунтов.
Реднапп не сумел ответить на вопрос: «Какой актер сыграл Джона Рэмбо в пяти фильмах?» даже после того, как взял подсказку 50 на 50. Реднапп покинул передачу ни с чем.
Ранее Реднапп сказал свое мнение о том, кто лучше – Украина или Россия.
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