Известный эксперт предпочел Довбыка Яремчуку

Был сделан нестандартный выбор на позицию форварда сборной Украины

Артем Довбык / Фото - УАФ

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился в эфире YouTube-канала «Великий футбол» мнением о позиции основного форварда национальной команды в преддверии решающего матча отборочного турнира к чемпионату мира-2022 против Боснии и Герцеговины.

Я думаю, что даже жена Степаненко не ожидала от него такого удара. Тарас удивил всех. Довбыка я бы ставил в основной состав. Думаю, что тренер будет делать на него ставку. Гармаш – не нападающий. Артем сильнее и Яремчука. Я хочу, чтобы Довбык вообще появился в «Шахтере». Пора бы об этом задуматься руководству клуба. Уверен, что в игре с Боснией будет тот же состав. Главное, чтобы сыграли хорошо, как в этом матче.

За игрой отбора на чемпионат мира можно будет следить 16 ноября на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Босния – Украина. Начало – в 21:45.