Тренер сборной Хорватии: «Россия сыграла отлично против нас»
Известный хорватский форвард объявил о завершении карьеры
Нападающий – серебряный призер ЧМ и победитель Лиги чемпионов
3 сентября 19:27
Марио Манджукич / фото - Getty Images
Известный хорватский форвард Марио Манджукич объявил о завершении карьеры.
Последним клубом 35-летнего нападающего стал «Милан», за который хорват провел 11 матчей, не отличившись результативными действиями.
Также за свою карьеру Манджукич выступал за «Марсонию», «Загреб», «Динамо» Загреб, «Вольфсбург», «Баварию», «Атлетико» Мадрид, «Ювентус» и «Аль-Духаиль». В 2013 году с «Баварией» форвард выиграл Лигу чемпионов. В составе сборной Хорватии Марио провел 89 матче, забив 33 гола.
В летнее трансферное окно «россонери» подписали француза на замену.
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