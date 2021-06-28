Известный российский актер в восторге от игры и поведения Ярмоленко

Ростислав Хаит не скупился на похвалу в адрес капитана сборной Украины

Андрей Ярмоленко / Фото: West Ham Unite

Российский актер, сценарист, один из основателей театра «Квартет И» Ростислав Хаит ответил на ряд вопросов, касающихся выступления сборной Украины на Евро-2020. В частности, Хаит в восторженных тонах отозвался о капитане «сине-желтых» Андрее Ярмоленко.

В чем шанс Украины в 1/8 финала?

Она дерзко, драйвово смотрелась против Голландии. Потом спокойно, на классе одолела Северную Македонию. Но с Австрией сыграла так же, как Россия с Данией. И заслуженно уступила. Но в качестве благодарности за первые два матча судьба преподнесла нашим соседям подарок в виде места в плей-офф. Пройти Швецию они могут при одном условии.

Каком же?

Если поймут, почему так слабо провели матч с австрийцами, и не наступят на те же грабли. Надеюсь, Андрею Шевченко хватит уверенности в собственных силах, помноженных на легкость и расслабленность, чтобы внушить ребятам простую мысль: «Делайте на поле то, что нужно, и получайте от игры удовольствие».

Вениамин Мандрыкин поражается: «Украинцы то вспыхивают, то выключаются». Не готовы функционально?

Мне кажется, проблема не в «физике», а в психологии. В том, что все мы родом из Советского Союза. Но об этом я уже говорил.

Кто у вас любимец в украинской сборной?

Мне очень нравится Ярмоленко. Настоящий капитан, вдохновляет партнеров личным примером. Забивает, отдает, свободно ведет себя за пределами поля. Вспомните его прикольное поведение на пресс-конференции после матча с Македонией.

Потроллил Криштиану Роналду и Погба, которые прежде убирали со стола спонсорские бутылки.

Вот кто из наших игроков мог бы поступить как Ярмоленко? Разве что Аршавин. Внутренняя свобода и позволяет капитану украинской сборной забивать такие голы, как с Голландией. Он – решальщик. В этом плане у них с Аршавиным много общего.

Напомним, в 1/8 финала сборной Украины предстоит сыграть против национальной команды Швеции. Подопечные Андрея Шевченко уже прибыли в Глазго – город, где состоится матч. На XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция встречи Украина – Швеция.