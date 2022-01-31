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Известный российский комментатор: «Шевченко знает, как оставлять Россию за бортом, но Польша пошла о неправильному пути»

Губерниев прокомментировал назначение Михневича
Футбол В Европе
16:53
Известный российский комментатор: «Шевченко знает, как оставлять Россию за бортом, но Польша пошла о неправильному пути»
Дмитрий Губерниев / Фото: Чемпионат

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о назначении Чеслава Михневича на пост главного тренера сборной Польши.

«Назначение Шевченко взвинтило бы интригу, добавило бы перцу. Но тем сильнее будет горечь польской неудачи. Ведь они проиграют России со своим тренером.

У Польши был шанс назначить Шевченко, который знает, как оставлять Россию за бортом крупных турниров. Но они пошли своим путем, который, как завещал Иван Сусанин, приведет их к неудаче».


Напомним, всю неделю ходили слухи о том, что Польша согласует контракт с Андреем Шевченко, но «Дженоа» не пошел на уступки украинскому тренеру.

Отметим, что Польша сыграет с Россией в стыковых матчах ЧМ-2022.

Источник: Чемпионат Петр Приходько
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Теги

Андрей Шевченко сборная Польши (футбол)

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