Известный скаут: «Большинство экспертов считали, что Шевченко продержится до конца трансферного окна»

Алекс Великих / Фото - Footboom

Футбольный скаут Алекс Великих рассказал в эфире Футбол NEWS, что отставка Андрея Шевченко с поста главного тренера «Дженоа» стала неожиданностью.

За счет этих футболистов он мог бы показать свой тренерский уровень. Однако, мы видим, что не очень утешительные результаты и покупка игроков без опыта выступлений в Серии А, которая осуществляется новым генеральным директором, привела к тому, что «Дженоа» не усилил свой состав.

Есть две мысли, которые были касательно ситуации в клубе. Первая – это поддержать Шевченко, которую озвучивал президент клуба. Вторая мысль – это создавать из «Дженоа» бизнес-проект по раскрутке и продаже футболистов, как было при прошлых владельцах. Возможно, нежелание дать Шевченко полномочия в спортивных вопросах привело к тому, что был сделан акцент на приобретении футболистов на перспективу, которых можно будет перепродать в топ-чемпионаты.