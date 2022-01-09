«Изюминкой стало спасение на линии ворот». В Англии в восторге от дебюта Миколенко

Виталий Миколенко / фото - FootBoom

Известное английское издание Liverpool Echo прокомментировало дебют Виталия Миколенко за «Эвертон» в матче Кубка Англии с «Халл Сити» (3:2):

Очевидно, что Миколенко потребуется время, чтобы адаптироваться к новому окружению. Он все еще молодой игрок, переезжает в новую страну и новую систему с «Эвертоном», и Бенитес прав, пытаясь ослабить давление на нового игрока любым возможным способом.

Это был важный первый шаг для Миколенко, и, надеюсь, он сможет развить его в ближайшие недели и месяцы».