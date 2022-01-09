Миколенко прокомментировал свой дебютный матч за «Эвертон»
«Изюминкой стало спасение на линии ворот». В Англии в восторге от дебюта Миколенко
Украинец сыграл свой первый матч за «Эвертон»
09 января 18:39
Виталий Миколенко / фото - FootBoom
Известное английское издание Liverpool Echo прокомментировало дебют Виталия Миколенко за «Эвертон» в матче Кубка Англии с «Халл Сити» (3:2):
«Это было отличное выступление игрока сборной Украины. Изюминкой его выступления, безусловно, стало важное спасение на линии ворот в первом тайме, когда счет на тот момент был 2:1.
Очевидно, что Миколенко потребуется время, чтобы адаптироваться к новому окружению. Он все еще молодой игрок, переезжает в новую страну и новую систему с «Эвертоном», и Бенитес прав, пытаясь ослабить давление на нового игрока любым возможным способом.
Это был важный первый шаг для Миколенко, и, надеюсь, он сможет развить его в ближайшие недели и месяцы».
Украинец вышел в стартовом составе и отыграл все 120 минут.
Игра защитника была высоко оценена прессой, а также удостоилась комплиментов от тренера «Эвертона» Рафаэля Бенитеса.
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