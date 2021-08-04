К бывшему одноклубнику. Хачериди продолжит карьеру в УПЛ

Центрбек был без клуба с начала года

Евгений Хачериди / Фото - ПАОК

Защитник Евгений Хачериди продолжит карьеру в украинской Премьер-лиги. Футболист перейдет в «Десну».

34-летний игрок присоединится к черниговцам на правах свободного агента. Без клуба центрбек находится с начала 2021 года.

Футболист начал профессиональную карьеру в «Олкоме». Далее играл в «Металлурге-2» Запорожье, «Волыни», киевском «Динамо», ПАОКе и брестском «Динамо».

Ранее экс-партнер Хачериди по «Динамо» Евгений Селин перешел в «Десну».