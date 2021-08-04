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К бывшему одноклубнику. Хачериди продолжит карьеру в УПЛ
Центрбек был без клуба с начала года
4 августа 21:07
Евгений Хачериди / Фото - ПАОК
Защитник Евгений Хачериди продолжит карьеру в украинской Премьер-лиги. Футболист перейдет в «Десну».
34-летний игрок присоединится к черниговцам на правах свободного агента. Без клуба центрбек находится с начала 2021 года.
Футболист начал профессиональную карьеру в «Олкоме». Далее играл в «Металлурге-2» Запорожье, «Волыни», киевском «Динамо», ПАОКе и брестском «Динамо».
Ранее экс-партнер Хачериди по «Динамо» Евгений Селин перешел в «Десну».
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