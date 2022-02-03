К «Минаю» на сборе присоединятся 3-4 футболиста

Владимир Шаран / Фото - ФК Минай

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран рассказал в эфире Футбол NEWS о ситуации в команде в начале зимних сборов в Турции.

Мы рассматриваем новичков на каждую позицию, но какие из них будут – пока неизвестно. Надеемся, что они будут. Сейчас у нас 22 игрока: три вратаря и 19 полевых. На сборах присоединятся еще 3 – 4 футболиста.

У нас будет по две тренировки в день до 10 февраля. Четвертого, седьмого и десятого число мы сыграем контрольные матчи. 11-го – выходной, 12-го – тестирование, а 17-го, 19-го и 20-го снова запланированы поединки.