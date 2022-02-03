«Минай» усилился форвардом, вызывавшимся в сборную Украины, и голкипером «Руха»
К «Минаю» на сборе присоединятся 3-4 футболиста
Шаран прокомментировал кадровую ситуацию в команде и рассказал о планах на зимнюю подготовку
Владимир Шаран / Фото - ФК Минай
Главный тренер «Миная» Владимир Шаран рассказал в эфире Футбол NEWS о ситуации в команде в начале зимних сборов в Турции.
Хахлев и Месхи недавно переболели и будут заниматься индивидуально. Все остальные игроки здоровы и готовы работать.
Мы рассматриваем новичков на каждую позицию, но какие из них будут – пока неизвестно. Надеемся, что они будут. Сейчас у нас 22 игрока: три вратаря и 19 полевых. На сборах присоединятся еще 3 – 4 футболиста.
У нас будет по две тренировки в день до 10 февраля. Четвертого, седьмого и десятого число мы сыграем контрольные матчи. 11-го – выходной, 12-го – тестирование, а 17-го, 19-го и 20-го снова запланированы поединки.
Ранее Шаран сообщил, что с некоторыми игроками на просмотре уже было принято решение попрощаться.
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