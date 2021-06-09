К сборной Украины прибыла тактическая подмога
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал на пресс-конференции о том, как лагерь команды в Бухаресте посетил наставник «Шахтера» Мирча Луческу:
«Мне очень приятно, что нас хорошо и тепло встретили в Бухаресте. Большое спасибо организаторам.
Нас уже посетил Мирча Луческу. Он приехал поздороваться. Он работает в Украине, но он также очень хорошо знаком с работой сборной. Он готов помочь нам, если понадобится. Мы делаем свою работу здесь, команда ждет Евро.
Ребята хорошо разместились. Мы очень довольны условиями, которые есть. Спасибо за хороший прием.
Однозначно какое-то давление игроки будут чувствовать, это нормально, и я думаю, это будет приятное давление, это финальная часть, это один из самых ответственных моментов. Игроки должны насладиться этим давлением, оно очень приятное, и должны справиться с ним».
Неизвестно, о чем именно Луческу разговаривал с парнями, но советы наставника точно не будут лишними для игроков сборной.
Первый матч команда Андрея Шевченка проведет против сборной Нидерландов 13-го июня. Также на групповом этапе национальная команда встретится с Австрией и Северной Македонией.
Напомним, игрок голландцев может пропустить Евро из-за судебного иска.
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