К сборной Украины прибыла тактическая подмога

Сборная Украины / фото - FootBoom

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал на пресс-конференции о том, как лагерь команды в Бухаресте посетил наставник «Шахтера» Мирча Луческу:

Нас уже посетил Мирча Луческу. Он приехал поздороваться. Он работает в Украине, но он также очень хорошо знаком с работой сборной. Он готов помочь нам, если понадобится. Мы делаем свою работу здесь, команда ждет Евро.

Ребята хорошо разместились. Мы очень довольны условиями, которые есть. Спасибо за хороший прием.

Однозначно какое-то давление игроки будут чувствовать, это нормально, и я думаю, это будет приятное давление, это финальная часть, это один из самых ответственных моментов. Игроки должны насладиться этим давлением, оно очень приятное, и должны справиться с ним».