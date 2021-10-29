К январю «Ливерпуль» сделает своего лидера самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба

Нападающий наиграл на новый контракт

Мохаммед Салах / фото - Sky Sports

«Ливерпуль» к январю планирует принять решение по продлению контракта Мохаммеда Салаха, сообщает Football Insider.

«Красные» готовы принять условия египтянина и существенно повысить его оклад.

По новому контракту может зарабатывать до 600 тысяч евро в неделю, что сделает его не только самым высокооплачиваемым игроком АПЛ, но и самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба.

Текущий контракт вингера со «скаузерами» истекает в 2023-м году.

За 12 матчей этого сезона египтянин забил 15 голов и отдал 5 ассистов.

Напомним, экс-тренер «Ливерпуля» может сменить Сульшера в «Манчестер Юнайтед».