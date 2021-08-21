Кабаев: «Арбитры с системой VAR судят хуже, чем без нее»
Хавбек «Зари» Владислав Кабаев выразил недовольство уровнем судейства в украинском чемпионате.
Вспоминая концовку прошлого сезона, матч с «Олимпиком», было ощущение, будто судьи вас специально убивают?
«Я не люблю это обсуждать, ну да, я считаю – да. Когда ты играешь первые игры – нормальное судейство. Где-то полумоменты свистят.
Но когда уже начинается деление на шестерки, когда мы можем догнать «Шахтер», выигрываешь и второе место – начинают какие-то голы отменять.
Они с системой VAR хуже судят, чем без нее. Как-то трактуют. Ну сломал ногу, да, я понимаю. Мне жалко этого парня. Но он сыграл в мяч. Я просто этого чуть не понимаю.
Ты им задаешь вопрос, а они не могут на него ответить. Сейчас наговоришь, а потом это раздуют в интернете. Потом какие-то штрафы будут.
У нас в стране в этом плане очень слабо, я считаю. И футболу есть куда расти, также пусть и судьи прогрессируют, им тоже есть куда расти».
По результатам минувшего сезона «Заря» заняла третье место в украинском первенстве и попала в квалификационный раунд Лиги Европы. Первый матч квалификации закончился разгромом от австрийского «Рапида».
В недавних матчах УПЛ произошел скандальный судейский эпизод. Хавбек «Днепра-1» Александр Пихаленок был удален за нецензурные выражения в адрес рефери. КДК УАФ уже вынес свой вердикт.
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