Кабаев: «Арбитры с системой VAR судят хуже, чем без нее»

Владислав Кабаев / фото - FootBoom

Хавбек «Зари» Владислав Кабаев выразил недовольство уровнем судейства в украинском чемпионате.

Вспоминая концовку прошлого сезона, матч с «Олимпиком», было ощущение, будто судьи вас специально убивают?

Но когда уже начинается деление на шестерки, когда мы можем догнать «Шахтер», выигрываешь и второе место – начинают какие-то голы отменять.

Они с системой VAR хуже судят, чем без нее. Как-то трактуют. Ну сломал ногу, да, я понимаю. Мне жалко этого парня. Но он сыграл в мяч. Я просто этого чуть не понимаю.

Ты им задаешь вопрос, а они не могут на него ответить. Сейчас наговоришь, а потом это раздуют в интернете. Потом какие-то штрафы будут.

У нас в стране в этом плане очень слабо, я считаю. И футболу есть куда расти, также пусть и судьи прогрессируют, им тоже есть куда расти».