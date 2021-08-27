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Кабаев: «Рапид» – команда из нашей весовой категории. Не должны были допускать такие ошибки»

«Заря» не смогла пробиться в групповой раунд Лиги Европы
Футбол Лига Европы UEFA
10:43
Кабаев: «Рапид» – команда из нашей весовой категории. Не должны были допускать такие ошибки»
Фото: ФК Заря

 

Нападающий «Зари» Владислав Кабаев поделился эмоциями от матча с «Рапидом» (2:3) и вылета в Лигу конференций.

Насколько трудно было настраиваться и играть после 0:2?

«Это все время такой удар – выходишь, настраиваешься отыгрываться. У нас в прошлой игре была задача забить быстрый гол, все это прекрасно понимали. Опять же, как холодный душ. Никто не собирался останавливаться, но такие эмоции – трудно.

Кучу моментов создали во втором тайме – все возможно. Такие игры уже отыгрывали – «Заря» играла с «Фейеноордом», и с «Динамо» отыгрывали. Все возможно было. Все в это верили.

Если бы не создавали моменты, были за нас бы сильнее на голову – вопросов нет. Но команда, которая, считаю, нам по зубам – обидно такие игры отпускать.

«Рапид» – хорошая команда, нет прямо слабых сторон. Хорошая, сбитая команда. Я считаю, мы играли с командами намного сильнее уровнем и хорошо смотрелись – тот же «Лестер». Но эта команда из нашей весовой категории, грубо говоря. Должны были не допускать такие ошибки.

Как вчера «Шахтер» с 0:2 вылез, так и мы должны были вылазить».

Теперь вас ждет Лига конференций.

«Да, конечно. Никто не опускает голову. Все хотели в Лигу Европы, но это новый турнир, у нас есть задачи. Думаю, этот турнир будет не менее интересным. Игры в еврокубках – это совсем друга атмосфера, сегодня была поддержка, в Австрии была сумасшедшая.

 Каждый спортсмен хочет прогрессировать – Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций. Мы стремимся играть в еврокубках. Уверен, что будем играть хорошо в Лиге конференций, а в следующем году будем бороться еще выше».

«Заря» 27 августа узнает соперников по Лиге конференций.

Источник: ПРОФУТБОЛ Digital Андрей Усмонов
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Рапид Вена Заря

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