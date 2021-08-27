Кабаев: «Рапид» – команда из нашей весовой категории. Не должны были допускать такие ошибки»

Фото: ФК Заря

Нападающий «Зари» Владислав Кабаев поделился эмоциями от матча с «Рапидом» (2:3) и вылета в Лигу конференций.

Насколько трудно было настраиваться и играть после 0:2?

Кучу моментов создали во втором тайме – все возможно. Такие игры уже отыгрывали – «Заря» играла с «Фейеноордом», и с «Динамо» отыгрывали. Все возможно было. Все в это верили.

Если бы не создавали моменты, были за нас бы сильнее на голову – вопросов нет. Но команда, которая, считаю, нам по зубам – обидно такие игры отпускать.

«Рапид» – хорошая команда, нет прямо слабых сторон. Хорошая, сбитая команда. Я считаю, мы играли с командами намного сильнее уровнем и хорошо смотрелись – тот же «Лестер». Но эта команда из нашей весовой категории, грубо говоря. Должны были не допускать такие ошибки.

Как вчера «Шахтер» с 0:2 вылез, так и мы должны были вылазить».