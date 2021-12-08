Кабаев: «Сможем дать бой «Буде-Глимту», все в наших силах»

Владислав Кабаев / Фото - ФК Заря

Полузащитник «Зари» Владислав Кабаев прокомментировал предстоящий матч заключительного тура группового этапа Лиги конференций против «Буде-Глимта». Встреча состоится 9 декабря. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Все в наших силах и руках. Будем делать все возможное для результата. «Заря» всегда любила много забивать, последнее время мы пропускаем больше, но пытаемся ликвидировать это. Нам нужна победа, поэтому будем стараться как можно больше забить.#/QUOTE

За игрой Лиги конференций можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Заря» – «Буде-Глимт». Начало – 19:45.