Кабаев: «Брага» – команда хорошего уровня, она не прощает ошибок»
Кабаев: «Судаков не играл, но вызывался в сборную. А ты можешь играть в «Заре» как угодно»
Полузащитник «Зари» находится в недоумении от выбора тренеров сборной Украины
Владислав Кабаев / Фото - footboomПолузащитник «Зари» Владислав Кабаев в интервью YouTube-каналу «Football Hub» выразил разочарование из -за того, что тренеры национальной сборной Украины не намерены обращать внимание на игроков луганского коллектива.
«Не буду обманывать, разочарование есть. Не говорю вызвать и ставить в состав, но хотя бы попасть в сборную – это же детская мечта. Однако, на данный момент, играя в «Заре», это в пределах фантастики. Невозможно. Мне нравится тот же Георгий Судаков. Он молодец, хорошо себя показывает. Но он не играл. Ты можешь играть в «Заре» как угодно... Говорю о том же Владе Кочергине. Второй сезон стабильно забивает, отдает, но не вызывают. Я и по нему это вижу. И по себе. Я не говорю, что меня нужно вызвать, хотя я хочу играть в сборной. Есть ребята сильнее меня, тот же Малиновский в топ-чемпионате, но хотя бы на сборы мне бы хотелось».
Напомним, что на сентябрьский сбор наставник сборной Украины Александр Петраков в основной список команды игроков «Зари» не вызвал. В резерве тренера значатся лишь Владислав Кочергин и Сергей Булеца.
19 августа «Заря» в первом матче квалификации Лиги Европы сыграет против венского «Рапида». Матч пройдет в столице Австрии. Начало встречи – в 22:00.
Следить за матчем «Рапид» – «Заря» можно будет на сайте XSPORT.
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