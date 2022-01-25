Кабо-Верде вдевятером не удержал Мане. Сенегал вышел в четвертьфинал КАН

Фаворит сумел воспользоваться преимуществом в двух игроков

Фото - AFCON

В 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Сенегала переиграла Кабо-Верде.

Фаворит встречи сумел забить лишь в середине второго тайма. Открыл счет в матче Мане.

К тому времени в составе соперника осталось всего девять игроков. Удаление также заработал основной голкипер Возинья. Добить обескровленного оппонента Дьенг сумел аж в компенсированное время.

Сенегал вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем пары Мали – Экваториальная Гвинея.

Кубок африканских наций, 1/8 финала

Сенегал – Кабо-Верде 2:0

Голы: Мане, 63, Дьенг, 90+2

Сенегал: Менди, Сарр, Кулибали, Диалло, Сисс (Балло-Туре, 82; Мбайе, 90+5), Гуйе, Н. Менди, Гуйе (Лопи, 82), Мане (Дьенг, 70), Дьедиу, Диа.

Кабо-Верде: Возинья, Фортес, Стопира, Лопес (Диней, 46), Фортеш, Тавареш (Боржеш, 69), Патрик, Роша Сантуш (Тавареш, 75), Жамиру, Мендеш (Семеду, 75), Родригеш (Марсиу Роза, 59).

Предупреждение: Н. Менди

Патрик, Возинья