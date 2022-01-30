Кадири и Кучерук покинули «Черноморец»

Одесситы расстались с семью игроками

Фото: ФК Черноморец

«Черноморец» огласил изменения перед вторым сбором в Турции.

Команду покинули семь футболистов. Это Владислав Ванат, Валерий Дубко, Алексей Ларин, Мохаммед Кадири, Денис Кузык, Владислав Кучерук, Владимир Крынский и Филипп Василь, сообщает сайт клуба.

В тоже время к команде вскоре примкнут два легионера и украинский вратарь. О них клуб сообщит позже.

Ванат вероятно перейдет в «Зарю». Большинство остальных вернуться из аренды в «Динамо».