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Кадири и Кучерук покинули «Черноморец»

Одесситы расстались с семью игроками
Футбол Украинская Премьер-лига
12:41
Кадири и Кучерук покинули «Черноморец»
Фото: ФК Черноморец

«Черноморец» огласил изменения перед вторым сбором в Турции.

Команду покинули семь футболистов. Это Владислав Ванат, Валерий Дубко, Алексей Ларин, Мохаммед Кадири, Денис Кузык, Владислав Кучерук, Владимир Крынский и Филипп Василь, сообщает сайт клуба.

В тоже время к команде вскоре примкнут два легионера и украинский вратарь. О них клуб сообщит позже.

Ванат вероятно перейдет в «Зарю». Большинство остальных вернуться из аренды в «Динамо».

Андрей Усмонов
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