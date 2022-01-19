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«Кадис» и «Эспаньол» выдали напряженную ничью, забив по голу в компенсированное время

Каталонцы отыгрались на шестой добавленной минуте
Футбол Примерa (Испания)
07:27
«Кадис» и «Эспаньол» выдали напряженную ничью, забив по голу в компенсированное время
Фото: twitter.com/RCDEspanyol

«Кадис» в матче 21 тура Ла Лиги не смог обыграть «Эспаньол».

Хотя хозяева были близки к победе. «Эспаньол» на 10-й минуте уже открыл счет, но в начале второго тайма пропустил от Негредо.

Развязка матча случилась в компенсированное время. Алхео, казалось, принес победу хозяевам, но «Эспаньол» отыгрался на шестой добавленной минуте.

Ла Лига. 21-й тур:

«Кадис» – «Эспаньол» 2:2

Голы: Негредо, 54, Алехо, 90+1 — Морланес, 10, де Томас, 90+6

«Кадис»: Ледесма — Эспино, Кала (Чуст, 46), Фали Хименес, Карселен (Парра, 78) — Переа (Арсамендиа, 68), Сан-Эметерио, Алекс Фернандес, Сальви Санчес (Алехо, 73) — Негредо, Лосано (Собрино, 73)

«Эспаньол»: Диего Лопес — Кабрера, Калеро, Серджи Гомес, Хиль (Алейш Видаль, 64) — Морланес, Дардер, Мелендо (Морон, 83), Пуадо, Эмбарба (Меламед, 64) — де Томас

Андрей Усмонов
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